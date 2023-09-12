Конфискованные квартиры Артемия Лебедева в Киеве переданы в украинский фонд госимущества

Правительство Украины передало две киевские квартиры российского дизайнера Артемия Лебедева в управление фонда государственного имущества, пишут 11 сентября «Ведомости» со ссылкой на официальные украинские источники.
Уточняется, что фонд намерен зарегистрировать право собственности на эту недвижимость. У Лебедева было две квартиры — на Ярославовом Валу (площадь 138 кв. м) и на улице Саксаганского (193 кв. м). По информации «Ведомостей», одна из них была записана непосредственно на него, а вторая — «на друга-программиста».
«Будет рассмотрен вопрос о приватизации или передаче в аренду указанного имущества», — цитирует издание украинских чиновников..
Напомним, «Фонтанка» писала, что в марте 2023 года служба безопасности Украины (СБУ) предъявила заочные обвинения Артемию Лебедеву из-за его репортажа с Запорожской атомной электростанции. Обвинения Лебедеву были предъявлены по статье «об оправдании действий России в отношении Украины».
В июле 2023 Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал две квартиры Лебедева в Киеве. С 2017 года дизайнеру запрещен въезд на Украину. В январе 2023 г. президент Владимир Зеленский ввел персональные санкции в отношении Лебедева. Они предусматривают, в том числе, блокировку счетов.