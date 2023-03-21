СБУ предъявила дизайнеру Артемию Лебедеву заочные обвинения из-за репортажа с ЗАЭС

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила заочные обвинения дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву из-за его репортажа с Запорожской атомной электростанции. Об этом 21 марта сообщает РБК.
По данным издания, в июне 2022 года Лебедев якобы незаконно попал на территорию АЭС и там предположительно отснял «заказной репортаж», а впоследствии распространял его через свою аудиторию в социальных сетях.
Обвинения блогеру предъявлены по третьей части статьи 436–2 УК Украины об оправдании действий России в отношении Украины.
В июле прошлого года Лебедев опубликовал в социальных сетях фотографии Запорожской АЭС и металлургического комбината «Азовсталь». Также он разместил материалы на своём канале на YouTube. В феврале текущего года администрация видеохостинга удалила его канал из-за нарушения условий использования сервиса.
В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о переходе ЗАЭС в российскую юрисдикцию, станцией управляет «Росэнергоатом».