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    СБУ предъявила дизайнеру Артемию Лебедеву заочные обвинения из-за репортажа с ЗАЭС

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    Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила заочные обвинения дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву из-за его репортажа с Запорожской атомной электростанции. Об этом 21 марта сообщает РБК.

    По данным издания, в июне 2022 года Лебедев якобы незаконно попал на территорию АЭС и там предположительно отснял «заказной репортаж», а впоследствии распространял его через свою аудиторию в социальных сетях.

    Обвинения блогеру предъявлены по третьей части статьи 436–2 УК Украины об оправдании действий России в отношении Украины.

    В июле прошлого года Лебедев опубликовал в социальных сетях фотографии Запорожской АЭС и металлургического комбината «Азовсталь». Также он разместил материалы на своём канале на YouTube. В феврале текущего года администрация видеохостинга удалила его канал из-за нарушения условий использования сервиса.

    В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о переходе ЗАЭС в российскую юрисдикцию, станцией управляет «Росэнергоатом».

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    Артемий ЛебедевУкраинаЗАЭС
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