СБУ предъявила дизайнеру Артемию Лебедеву заочные обвинения из-за репортажа с ЗАЭС

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила заочные обвинения дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву из-за его репортажа с Запорожской атомной электростанции. Об этом 21 марта сообщает РБК.



По данным издания, в июне 2022 года Лебедев якобы незаконно попал на территорию АЭС и там предположительно отснял «заказной репортаж», а впоследствии распространял его через свою аудиторию в социальных сетях.

Обвинения блогеру предъявлены по третьей части статьи 436–2 УК Украины об оправдании действий России в отношении Украины.