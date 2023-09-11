«Я не должен желать вреда своей армии». Рэпер Loqiemean отсидел пять суток за демонстрацию флага УПА*

Рэпер Роман Худяков (Loqiemean) продемонстрировал в соцсети запрещённое, за что был отправлен под арест. После пяти суток в неволе музыкант изменил отношение к контенту.



Об аресте Худяков сообщил в своем Telegram-канале 11 сентября. Он уточнил, что ему попалась «хорошая хата с нормальными сокамерниками». С ними он обсуждал книги, потому что из-за отсутствия других занятий «все становятся начитанными». После пяти суток изоляции рэпер согласился с предъявленным ему обвинением.

«Я был неправ: я не должен желать вреда своей армии, потому что армия неотделима от народа. А я — неотделимая часть этого народа», — написал он.