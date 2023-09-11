    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 24

    0 м/с, штиль

    762мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd97.92eur104.89

    Путин присвоил десяти городам звание «Города трудовой доблести»

    733
    25 комментариев

    Десяти российским городам 11 сентября присвоено звание «Города трудовой доблести». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

    Речь идет о Рязани, Владимире, Воткинске (Удмуртия), Находке (Приморье), Улан-Удэ, Ханты-Мансийске, Новомосковске (Тульская область), Подольске (Подмосковье), Прокопьевске (Кузбасс) и Рубцовске (Алтайский край). Звание присвоено за «значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях».

    Путин одобрил это решение несколько дней назад. Почетное звание утвердили в 2020 году, его удостоены Екатеринбург, Челябинск, Северодвинск и десятки других населенных пунктов.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Владимир Путин
    ЛАЙК1
    СМЕХ11
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 25

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    25
    close