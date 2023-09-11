Путин присвоил десяти городам звание «Города трудовой доблести»

Десяти российским городам 11 сентября присвоено звание «Города трудовой доблести». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Речь идет о Рязани, Владимире, Воткинске (Удмуртия), Находке (Приморье), Улан-Удэ, Ханты-Мансийске, Новомосковске (Тульская область), Подольске (Подмосковье), Прокопьевске (Кузбасс) и Рубцовске (Алтайский край). Звание присвоено за «значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях».
Путин одобрил это решение несколько дней назад. Почетное звание утвердили в 2020 году, его удостоены Екатеринбург, Челябинск, Северодвинск и десятки других населенных пунктов.