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    В России появится радиостанция с корейской и китайской музыкой

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    В России запустят digital-радио с азиатской музыкой, рассказал 11 сентября управляющий директор Русской медиагруппы Дмитрий Медников на полях Восточного экономического форума. Его слова приводит РБК.

    К действующим станциям холдинга «Русское радио», Monte Carlo, Maximum и телеканалу RU.TV добавится еще одно радио, на котором будут ставить корейскую и китайскую музыку. Название интернет-радио еще неизвестно, однако запустят станцию в ближайшие несколько недель, заявил Медников.

    По его словам, станция позволит в дальнейшем наращивать доходы, например благодаря тематическим фестивалям. Медников считает, что в ближайшие пять лет с инвестиций в несколько миллионов он получит сотни миллионов за счет прослушиваний и рекламы.

    Свое решение остановиться на интернет-станции глава РМГ объяснил тем, что именно digital-пространство показывает рост аудитории. Так, сейчас компания имеет более 1 миллиарда прослушиваний в интернете.

    В последние годы в мире становится все более популярным музыкальный жанр k-pop, который возник в Южной Корее и вобрал в себя элементы западного электропопа, хип-хопа и танцевальной музыки. В апреле 2023 года корейская группа BLACKPINK установила рекорд Гиннесса по числу просмотров на YouTube, обогнав американского музыканта Джастина Бибера.

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    K-popКорейская культураКитайская культураРадио
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