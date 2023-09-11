В России появится радиостанция с корейской и китайской музыкой

В России запустят digital-радио с азиатской музыкой, рассказал 11 сентября управляющий директор Русской медиагруппы Дмитрий Медников на полях Восточного экономического форума. Его слова приводит РБК.

К действующим станциям холдинга «Русское радио», Monte Carlo, Maximum и телеканалу RU.TV добавится еще одно радио, на котором будут ставить корейскую и китайскую музыку. Название интернет-радио еще неизвестно, однако запустят станцию в ближайшие несколько недель, заявил Медников.

По его словам, станция позволит в дальнейшем наращивать доходы, например благодаря тематическим фестивалям. Медников считает, что в ближайшие пять лет с инвестиций в несколько миллионов он получит сотни миллионов за счет прослушиваний и рекламы.