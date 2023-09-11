СК: Причиной смерти москвички стал не арбуз

Смерть жительницы Москвы, которая умерла после употребления арбуза, наступила не от отравления. Об этом свидетельствуют предварительные данные судебно-медицинской экспертизы, сообщает 11 сентября столичный СК.



«По предварительным данным судебно-медицинского исследования, признаков отравления какими-либо веществами не обнаружено и причиной смерти является острая сердечная недостаточность», — говорится в сообщении главного следственного управления.



47-летняя жительница Москвы в субботу вечером купила арбуз у станции метро «Спортивная». После употребления ягоды ей женщине стало плохо. На следующий день ее самочувствие ухудшилось, и она умерла.

