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    СК: Причиной смерти москвички стал не арбуз

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    8 комментариев

    Смерть жительницы Москвы, которая умерла после употребления арбуза, наступила не от отравления. Об этом свидетельствуют предварительные данные судебно-медицинской экспертизы, сообщает 11 сентября столичный СК.

    «По предварительным данным судебно-медицинского исследования, признаков отравления какими-либо веществами не обнаружено и причиной смерти является острая сердечная недостаточность», — говорится в сообщении главного следственного управления.

    47-летняя жительница Москвы в субботу вечером купила арбуз у станции метро «Спортивная». После употребления ягоды ей женщине стало плохо. На следующий день ее самочувствие ухудшилось, и она умерла.

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    Комментарии 7

    Гость11 Сен 2023 в 14:01
    Диаспора занесла?
    +1−0
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