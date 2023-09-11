«Не удалось искупаться моржам». Петербуржцев встревожили радужные разводы на Неве

На Неве появилась странная пленка, которую очевидица назвала «экологической бедой». К моменту прибытия экологической службы там уже ничего не было.



Кадрами загадочного явления с «Фонтанкой» 11 сентября поделилась читательница. По ее словам, разводы накануне наблюдались от Петропавловской крепости, Иоанновского и Троицкого мостов, вдоль Петровской набережной до Гренадерского моста.