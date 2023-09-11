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    «Не удалось искупаться моржам». Петербуржцев встревожили радужные разводы на Неве

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    На Неве появилась странная пленка, которую очевидица назвала «экологической бедой». К моменту прибытия экологической службы там уже ничего не было.

    Кадрами загадочного явления с «Фонтанкой» 11 сентября поделилась читательница. По ее словам, разводы накануне наблюдались от Петропавловской крепости, Иоанновского и Троицкого мостов, вдоль Петровской набережной до Гренадерского моста.

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    «Разлита жидкость специфического запаха и радужного цвета, предположительно дизельное топливо. Течение несет его в рукава Большой Невы, к стрелке Васильевского острова. Пары этой жидкости в воздухе! Не удалось искупаться моржам», — рассказала наша собеседница. По ее словам, жидкость также попала на лужайку у входа в Петропавловскую крепость: «Трава и гранит покрыты пленкой».

    Людмила Алексеева

    На место выезжала экологическая служба, но загрязнения уже не застала, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе городского комитета по природопользованию. Вероятно, тонкую пленку разбила волна. Похожая ситуация была накануне на Малой Невке.

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