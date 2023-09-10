Петербуржцы заметили маслянистую пленку на Малой Невке, а экологическая служба — нет

читатель «Фонтанки» Alex
Бдительный горожанин забеспокоился из-за маслянистой пленки, которую заметил на воде в Малой Невке. Кадрами этого явления он поделился с «Фонтанкой» 10 сентября.
На видео и снимках действительно заметны разводы прямо у набережной.
Горожане обратились и в администрацию. После сообщений на место отправились специалисты экологической аварийной службы ГКУ «Пиларн», рассказали «Фонтанке» в пресс-службе городского комитета по природопользованию. По данным комитета, никакого загрязнения там не нашли.