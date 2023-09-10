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    Петербуржцы заметили маслянистую пленку на Малой Невке, а экологическая служба — нет

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    1 комментарий

    читатель «Фонтанки» Alex

    Бдительный горожанин забеспокоился из-за маслянистой пленки, которую заметил на воде в Малой Невке. Кадрами этого явления он поделился с «Фонтанкой» 10 сентября.

    На видео и снимках действительно заметны разводы прямо у набережной.

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    Горожане обратились и в администрацию. После сообщений на место отправились специалисты экологической аварийной службы ГКУ «Пиларн», рассказали «Фонтанке» в пресс-службе городского комитета по природопользованию. По данным комитета, никакого загрязнения там не нашли.

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