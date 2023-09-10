Подарок от мужчины с сайта знакомств наши у хозяйки «Ауди». Теперь ей грозит уголовное дело

Неожиданную находку сделали инспекторы ДПС ОСБ ГИБДД во время дежурства в Приморском районе Петербурга. О ней рассказывает 10 сентября «Дорожный инспектор».
Накануне днём, около 14 часов, на Плесецкой улице, 19, дорожные полицейские остановили «Ауди» с женщиной за рулём. Среди документов у неё оказалось удостоверение «старшего специалиста отдела кадров прокуратуры» с личными данными, фотографией и даже голографической наклейкой. Дама пояснила, что на самом деле в отделе кадров прокуратуры не работает, а «корочку» получила когда-то в подарок на день рождения от малознакомого мужчины, с которым познакомилась на сайте знакомств. Удостоверение, мол, просто валялось всё это время в сумочке.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о подделке документов по статье 327 УК РФ.