А для дикобраза — желуди. Зоопарк ждет ваши тыквы

Ленинградский зоопарк начинает традиционную сентябрьскую акцию «Дары осени». Посетители могут делиться едой с обитателями, избавляясь от излишков урожая. Дикобраз уже радуется гостинцам — желудям.

«Ежедневно петербуржцы привозят нам ягоды, ветки, желуди, а животные всё это с аппетитом уплетают», — рассказывают в зоопарке .

Хищники, приматы, грызуны, рептилии, насекомые и птицы будут не только лакомиться дарами горожан, но и построят из них убежища. Всё должно быть свежим и спелым. Испорченные продукты приносить не надо.

«Также мы убедительно просим ничего специально не покупать для акции. Мы принимаем только ваш собственный урожай и лесные находки, которыми вы хотите поделиться», — подчеркивают в зоопарке.



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