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    В России могут снова начать выпуск танков Т-80. Задачу поставили военные

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    «Уралвагонзавод» может возобновить производство танков Т-80, такую задачу перед предприятием поставило Минобороны. Об этом 10 сентября пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы УВЗ Александра Потапова в эфире телеканала «Звезда».

    По словам гендиректора завода, сейчас предприятие активно взаимодействует и прорабатывает вопрос с Минпромторгом, так как выпуск танков потребует новых мощностей.

    Танк Т-80 выпускали в СССР в 1976–1978 годах. Современная модификация этого танка — это Т-80БВМ, который делают на входящем в структуру «Уралвагонзавода» «Омсктрансмаше».

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