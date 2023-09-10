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    Пробки

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    Растут пробки на въезд в Петербург. Одна уже около 15 км

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    Воскресным вечером петербуржцы массово возвращаются в городе. Растут пробки на магистралях, ведущих в Петербург.

    Ситуация сложнее на севере. Самая длинная пробка, судя по «Яндекс.Карте», на трассе «Сортавала» — около 15 км. На Скандинавском шоссе перед ЗСД — почти 9 км. Заторы есть на Приморском (особенно перед Зеленогорском), Выборгском, Токсовском шоссе.

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    На Дороге жизни пробка около 5,5 км в районе Романовки. На Мурманском, Петрозаводском, Московском, Красносельском шоссе — более короткие заторы на отдельных участках.

    Загруженность дорог в городе составляет обычные для данного времени суток 2 балла.

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    Пробки
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