Растут пробки на въезд в Петербург. Одна уже около 15 км

Воскресным вечером петербуржцы массово возвращаются в городе. Растут пробки на магистралях, ведущих в Петербург.
Ситуация сложнее на севере. Самая длинная пробка, судя по «Яндекс.Карте», на трассе «Сортавала» — около 15 км. На Скандинавском шоссе перед ЗСД — почти 9 км. Заторы есть на Приморском (особенно перед Зеленогорском), Выборгском, Токсовском шоссе.
На Дороге жизни пробка около 5,5 км в районе Романовки. На Мурманском, Петрозаводском, Московском, Красносельском шоссе — более короткие заторы на отдельных участках.
Загруженность дорог в городе составляет обычные для данного времени суток 2 балла.