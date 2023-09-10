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    МЧС: ожидается ухудшение погодных условий. Фотографы, готовьтесь

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    2 комментария
    Фото: Антон Кубышкин / «Грибы и Грибники СПб»
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    ГУ МЧС по Петербургу предупреждает об ухудшении погодных условий. Оно больше касается автомобилистов. Если вам не надо выезжать на дороги, то можно будет насладиться красотой.

    По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью и утром 11 сентября местами ожидается плотный туман, видимость составит 400–700 метров.

    Напомним, сегодня ночью тоже обещали туман. А вообще понедельник обещает быть очень теплым.

    Фото: Антон Кубышкин / «Грибы и Грибники СПб»

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