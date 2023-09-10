МЧС: ожидается ухудшение погодных условий. Фотографы, готовьтесь

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью и утром 11 сентября местами ожидается плотный туман, видимость составит
Напомним, сегодня ночью тоже обещали туман. А вообще понедельник обещает быть очень теплым.
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По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью и утром 11 сентября местами ожидается плотный туман, видимость составит
Напомним, сегодня ночью тоже обещали туман. А вообще понедельник обещает быть очень теплым.
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