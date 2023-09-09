Утро в Петербурге будет туманным. МЧС предупреждает об опасности водителей и пешеходов

Главное управление МЧС России по Петербургу предупреждает — 9 сентября, начиная с промежутка от полуночи до трех часов ночи, в Петербурге местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.
Это значит — существенно увеличивается вероятность ДТП, особенно на скоростных магистралях.
В МЧС советуют:
— лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу;
— пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог;
— водителям транспортных средств снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения;
— водителям также следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений и резкого торможения.
При чрезвычайной ситуации звоните «01«(с городского телефона), «112» или «101» — с мобильного телефона. В сообщении ведомство также напоминает, что в петербургском ГУ МЧС круглосуточно действует телефон доверия: 8(812) 299–99–99.