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    Утро в Петербурге будет туманным. МЧС предупреждает об опасности водителей и пешеходов

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    Главное управление МЧС России по Петербургу предупреждает — 9 сентября, начиная с промежутка от полуночи до трех часов ночи, в Петербурге местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.

    Это значит — существенно увеличивается вероятность ДТП, особенно на скоростных магистралях.

    В МЧС советуют:

    — лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу;

    — пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог;

    — водителям транспортных средств снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения;

    — водителям также следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений и резкого торможения.

    При чрезвычайной ситуации звоните «01«(с городского телефона), «112» или «101» — с мобильного телефона. В сообщении ведомство также напоминает, что в петербургском ГУ МЧС круглосуточно действует телефон доверия: 8(812) 299–99–99.

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