Утро в Петербурге будет туманным. МЧС предупреждает об опасности водителей и пешеходов

Главное управление МЧС России по Петербургу предупреждает — 9 сентября, начиная с промежутка от полуночи до трех часов ночи, в Петербурге местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.

Это значит — существенно увеличивается вероятность ДТП, особенно на скоростных магистралях.



В МЧС советуют:



— лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу;



— пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог;



— водителям транспортных средств снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения;

