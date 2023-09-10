Минобороны отчитывается о предотвращении атак на Крым и Брянскую область

Минобороны РФ сообщает об уничтожении беспилотных летательных аппаратов и катеров, направлявшихся к Крыму, а также о предотвращении атаки под Брянском.



Ночью 10 сентября средства ПВО уничтожили восемь БПЛА самолетного тип над акваторией Черного моря у побережья Крыма. А в западной части моря, северо-восточнее острова Змеиный, самолеты Черноморского флота уничтожили три быстроходных военных катера Willard Sea Force (производства США) с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении Крымского побережья.



А около 08:30, по данным МО, беспилотный летательный аппарат уничтожен в воздухе над Брянской областью.