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    Минобороны отчитывается о предотвращении атак на Крым и Брянскую область

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    Минобороны РФ сообщает об уничтожении беспилотных летательных аппаратов и катеров, направлявшихся к Крыму, а также о предотвращении атаки под Брянском.

    Ночью 10 сентября средства ПВО уничтожили восемь БПЛА самолетного тип над акваторией Черного моря у побережья Крыма. А в западной части моря, северо-восточнее острова Змеиный, самолеты Черноморского флота уничтожили три быстроходных военных катера Willard Sea Force (производства США) с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении Крымского побережья.

    А около 08:30, по данным МО, беспилотный летательный аппарат уничтожен в воздухе над Брянской областью.

    Вечером 9 сентября глава республики Сергей Аксенов проинформировал о том, что один беспилотник сбит силами ПВО в северо-западном районе Крыма, а еще два — на западе Крыма.

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