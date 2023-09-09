«Мост уже есть». Автомобильная часть переправы в Крым откроется в середине сентября

Автомобильная часть Крымского моста, которая была взорвана в июле, почти готова к открытию. В интервью «России 1» 9 сентября вице-премьер Марат Хуснуллин назвал вероятную дату открытия.

По словам Хуснуллина, сама переправа восстановлено, осталось положить асфальт, поставить опоры освещения и нанести разметку. «Сегодня мы работаем в круглосуточном режиме. Я думаю, что 15 сентября по разрушенной части поедем, потому что полностью завершили установку на проектную отметку пролетного строения», — пообещал вице-премьер.