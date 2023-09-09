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    «Мост уже есть». Автомобильная часть переправы в Крым откроется в середине сентября

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    Автомобильная часть Крымского моста, которая была взорвана в июле, почти готова к открытию. В интервью «России 1» 9 сентября вице-премьер Марат Хуснуллин назвал вероятную дату открытия.

    По словам Хуснуллина, сама переправа восстановлено, осталось положить асфальт, поставить опоры освещения и нанести разметку. «Сегодня мы работаем в круглосуточном режиме. Я думаю, что 15 сентября по разрушенной части поедем, потому что полностью завершили установку на проектную отметку пролетного строения», — пообещал вице-премьер.

    Часть моста была взорвана ночью 17 июля. Сообщалось, что он был атакован надводными БПЛА. Один автодорожный пролёт по направлению в Тамань был полностью разрушен, второй поврежден. Погибла супружеская пара, их дочь пострадала. Восстановление моста после теракта предварительно оценивалось в 1–1,3 миллиарда рублей.

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