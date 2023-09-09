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    Жертв землетрясения в Марокко стало больше тысячи

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    Экстренные службы Марокко продолжают разбирать завалы после землетрясения, а пострадавшие — обращаться за помощью к медикам.

    По данным к четырем часам дня 9 сентября известно, что жертвами катаклизма стали 1037 человек. Еще почти столько же в списке пострадавших.

    Землетрясение началось ночью, его эпицентр был примерно в 80 км от Марракеша. Больше всего пострадали труднодоступные горные деревни. В городе тоже много разрушений, в том числе зданий, представляющих историческую ценность.

    Российский МИД заявлял, что граждан России среди погибших и пострадавших пока нет.

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