Жертв землетрясения в Марокко стало больше тысячи

Экстренные службы Марокко продолжают разбирать завалы после землетрясения, а пострадавшие — обращаться за помощью к медикам.

По данным к четырем часам дня 9 сентября известно, что жертвами катаклизма стали 1037 человек. Еще почти столько же в списке пострадавших.

Землетрясение началось ночью, его эпицентр был примерно в 80 км от Марракеша. Больше всего пострадали труднодоступные горные деревни. В городе тоже много разрушений, в том числе зданий, представляющих историческую ценность.

Российский МИД заявлял, что граждан России среди погибших и пострадавших пока нет.