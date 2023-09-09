Власти Марокко продолжают вести списки жертв мощного землетрясения. Погибших уже 820.
К середине дня 9 сентября выросло и количество пострадавших, по последним данным ранены 672 человека.
Автор: The Telegraph
В городе Марракеш, который находится примерно в 80 км от эпицентра, разрушены десятки исторических зданий, в том числе повреждена мечеть.
Россияне, как сообщалось ранее, среди жертв и пострадавших от разрушительного землетрясения в Марокко не числятся. Представитель МИД России Мария Захарова добавила, что посольство и консульство находятся в контакте с властями страны.
Автор:
NATURAL DISASTERS CCTV
Автор: 9 News Australia
Как писала «Фонтанка», разбор завалов в Марокко продолжается. Ближайшим крупным городом от эпицентра катаклизма оказался Марракеш. В нем пострадали объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО.