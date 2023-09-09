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    Число жертв землетрясения в Марокко превысило 800. Посмотрите, что там творится

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    3 комментария

    Власти Марокко продолжают вести списки жертв мощного землетрясения. Погибших уже 820.

    К середине дня 9 сентября выросло и количество пострадавших, по последним данным ранены 672 человека.

    Автор: The Telegraph

    В городе Марракеш, который находится примерно в 80 км от эпицентра, разрушены десятки исторических зданий, в том числе повреждена мечеть.

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    Россияне, как сообщалось ранее, среди жертв и пострадавших от разрушительного землетрясения в Марокко не числятся. Представитель МИД России Мария Захарова добавила, что посольство и консульство находятся в контакте с властями страны.

    Автор:
    NATURAL DISASTERS CCTV

    Автор: 9 News Australia

    Как писала «Фонтанка», разбор завалов в Марокко продолжается. Ближайшим крупным городом от эпицентра катаклизма оказался Марракеш. В нем пострадали объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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    Гость09 Сен 2023 в 14:37
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