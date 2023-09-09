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    После землетрясения в Марокко погибли больше 600 человек. Разрушено историческое наследие

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    Землетрясение произошло в горных районах Марокко ночью 9 сентября. Больше 600 человек погибли, известно о 300 раненых.

    Как сообщает 9 сентября «Аль Арабия», трясло в горах Высокого Атласа. Бóльшая часть погибших — жившие в горных деревнях местные жители, туристы туда почти не добирались. 632 человека погибли и 329 ранены.

    Автор: youtube.com BANG EDI

    Землетрясение началось примерно в 80 км от Марракеша, его магнитуда 7,2.

    В Марракеше разрушены дома, часть из которых признана историческим наследием ЮНЕСКО. Также обломками каменных зданий повреждены автомобили и другое имущество местных жителей.

    АТОР сообщает, что пока данных о пострадавших или погибших россиянах не поступало.

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