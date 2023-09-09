После землетрясения в Марокко погибли больше 600 человек. Разрушено историческое наследие

Землетрясение произошло в горных районах Марокко ночью 9 сентября. Больше 600 человек погибли, известно о 300 раненых.
Как сообщает 9 сентября «Аль Арабия», трясло в горах Высокого Атласа. Бóльшая часть погибших — жившие в горных деревнях местные жители, туристы туда почти не добирались. 632 человека погибли и 329 ранены.
Автор: youtube.com BANG EDI
Землетрясение началось примерно в 80 км от Марракеша, его магнитуда 7,2.
В Марракеше разрушены дома, часть из которых признана историческим наследием ЮНЕСКО. Также обломками каменных зданий повреждены автомобили и другое имущество местных жителей.
АТОР сообщает, что пока данных о пострадавших или погибших россиянах не поступало.