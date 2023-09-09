В Петербурге профессор заплатил более 9 миллионов рублей за два дня разговоров в мессенджере

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено после заявления профессора петербургского университета из первой десятки лучших вузов страны по рейтингу RAEX. Ему обещали помощь в борьбе с банковской уязвимостью.

68-летний доктор физико-математических наук обратился за реальной помощью накануне, стало известно «Фонтанке» 9 сентября. Полицейским он рассказал, как попался на классическую уловку мошенников, связавшихся с ним через Telegram.

Ответив на звонок 6 сентября, он два дня переживал из-за своих накоплений. О том, что кто-то пытается завладеть деньгами, заявил человек, отрекомендовавшийся сотрудником Центробанка. Не обошлось и без бесед с «ФСБ».