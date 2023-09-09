В Петербурге профессор заплатил более 9 миллионов рублей за два дня разговоров в мессенджере

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено после заявления профессора петербургского университета из первой десятки лучших вузов страны по рейтингу RAEX. Ему обещали помощь в борьбе с банковской уязвимостью.
68-летний доктор физико-математических наук обратился за реальной помощью накануне, стало известно «Фонтанке» 9 сентября. Полицейским он рассказал, как попался на классическую уловку мошенников, связавшихся с ним через Telegram.
Ответив на звонок 6 сентября, он два дня переживал из-за своих накоплений. О том, что кто-то пытается завладеть деньгами, заявил человек, отрекомендовавшийся сотрудником Центробанка. Не обошлось и без бесед с «ФСБ».
Под чутким руководством собеседников профессор перевёл без малого 9,2 миллиона рублей на неизвестные счета. Ему хватило суток, чтобы увериться в обмане.
«Сотрудниками полиции приняты меры к установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Когда профессор делился с полицейскими Петроградского района своими бедами, Выборгский райсуд избирал меру пресечения петербурженке, задержанной после попытки поджога военкомата. Она объяснила, что на пороге комиссариата оказалась после того, как набрала кредитов по наущению телефонных мошенников. Ей вменили покушение на теракт.