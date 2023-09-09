Не теряйтесь! В лесах Ленобласти с начала года заплутали больше ста человек - напоминаем, как не попасть в эту статистику

С начала 2023 года в Ленинградской области спасателям пришлось разыскивать 109 человек, которые заблудились в лесу, пишет 8 сентября 47news со ссылкой на региональную аварийно-спасательную службу.



В эту статистику можно не попасть, если следовать рекомендациям областного комитета по правопорядку.

Чиновники советуют заранее сообщить близким, куда именно вы направляетесь.

Кроме того, важно уметь включать передачу геопозиции на смартфоне.

В случае, если вы понимаете, что заплутали в лесу, необходимо оставаться на одном месте и вызвать по номеру 112 спасателей.