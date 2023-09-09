    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 13

    0 м/с, штиль

    767мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd97.92eur104.89

    Не теряйтесь! В лесах Ленобласти с начала года заплутали больше ста человек - напоминаем, как не попасть в эту статистику

    95
    обсудить

    С начала 2023 года в Ленинградской области спасателям пришлось разыскивать 109 человек, которые заблудились в лесу, пишет 8 сентября 47news со ссылкой на региональную аварийно-спасательную службу.

    В эту статистику можно не попасть, если следовать рекомендациям областного комитета по правопорядку.

    Чиновники советуют заранее сообщить близким, куда именно вы направляетесь.

    Кроме того, важно уметь включать передачу геопозиции на смартфоне.

    В случае, если вы понимаете, что заплутали в лесу, необходимо оставаться на одном месте и вызвать по номеру 112 спасателей.

    «Фонтанка» публиковала подробную инструкцию, как не заблудиться в лесу и что предпринять, если это все-таки произошло.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛенобластьЧеловек потерялся в лесуСколько человек потерялись в лесу
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close