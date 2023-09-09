«Ищу школы мечты». Зачем учитель поехал работать в труднодоступную школу на Крайнем Севере

Учителя Владимира Булдакова можно назвать педагогом-кочевником. Он путешествует по российским регионам и старается работать исключительно в малокомплектных учреждениях. «Ищу школу мечты», — говорит он.





Мечта привела Владимира в Островной — закрытый город на берегу Баренцева моря. Добраться туда можно только на теплоходе «Клавдия Еланская». На нём мы застали Владимира, и он рассказал свою историю.



В Островном ему придется провести безвыездно весь учебный год. Рядом с городом только тундра и ледяное море. «Клавдия Еланская» доходит до этих берегов три раза в месяц. Историю теплохода, который исходил пол-Европы, а теперь доживает на социальном маршруте, можно прочитать в материале «Только «Клавушка» и вывозит. Как от великого советского Севера остаётся лишь романтика».

