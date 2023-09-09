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    Делаем землю плодородной: как быстро восстановить почву после сбора урожая и не разориться

    Готовиться к следующему дачному сезону нужно уже сейчас

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    9 комментариев
    Сидераты и пожнивные остатки позволят сэкономить десятки тысяч рублей
    Сидераты и пожнивные остатки позволят сэкономить десятки тысяч рублейФото: Александр Ощепков / NGS.RU
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    В сентябре главной заботой дачников становится не только сбор урожая, но и восстановление земли. За лето растения истощили почву, и чтобы и дальше получать вкусные и крепкие овощи с ягодами, обязательно нужно озаботиться удобрениями. Объясняем, как на этом не разориться.

    Какие сидераты посеять осенью

    Самый простой и бюджетный вариант сделать землю плодородной — это зеленые удобрения. Так называют сидераты — растения, которые высаживают для того, чтобы вкопать зеленую массу. Перепревая в почве, они обогащают ее, восстанавливают плодородие, структуру и водно-физические свойства земли.

    Но у этого способа есть серьезный недостаток: он требует много времени и сил. Нужно дождаться, пока растения вырастут, вкопать их в землю и опять подождать, пока перегниют в почве. Идеальное время для высадки — весна, но при этом придется пропустить целый сезон.

    Осенью тоже можно высадить сидераты: времени на восстановление почвы будет меньше, но некоторые культуры могут дать хорошую зеленую массу.

    — За сезон земля отдала в урожай все, что могла, поэтому требует восстановления, — подчеркнула Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Сидераты могут спокойно заменить перегной и навоз, но важно высаживать их сразу на освободившиеся участки земли.

    Инфографика: Юрий Орлов / NGS.RU
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    В сентябре дачники начинают убирать урожай — картофель, морковь, свеклу, томаты и другие культуры, и почву открытой оставлять опасно.

    — Земля легко может подвергнуться воздушной и водной эрозии. Также очень быстро ее могут занять сорняки, — ответила специалист. — Поэтому лучший вариант — высадка сидератов. Некоторые растения успеют дать хорошую зеленую массу и просто уйти под снег.

    Если сидераты высажены осенью, то их можно оставить под весеннюю перекопку, но все же лучше сделать все в этом сезоне. Лучше всего осенью себя показывают такие сидераты, как редька масличная, горчица белая, рапс.

    Какие удобрения внести осенью

    Самые важные элементы — азот, фосфор и калий
    Самые важные элементы — азот, фосфор и калийФото: Александр Ощепков / NGS.RU
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    Если желания возиться с сидератами нет, то можно прибегнуть к самому старому способу удобрения земли: внести коровий навоз.

    — Навоз может оказаться инфицирован и паразиты, поэтому лучше потратиться на перегной, или очень внимательно выбирать поставщика, — предупредила при этом Людмила Шубина.

    Именно осенью в землю вносят хлористый калий, чтобы к следующему сезону хлор успел вымыться. Также обязательно внесение азота и фосфора.

    Что делать с остатками растений

    Не выбрасывайте здоровые растения после уборки урожая
    Не выбрасывайте здоровые растения после уборки урожаяФото: Александр Ощепков / NGS.RU
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    При уборке овощей не торопитесь избавляться от зеленой части растений. Не нужно их выбрасывать или сжигать, если растения без вредителей и здоровы.

    — Часть нужно отправить в компостную кучу, а часть сразу вкопать в землю, — советует Людмила Шубина. — Очень важно возвращать зеленую массу в землю — так мы обогащаем почву.

    Самый лучший вариант — вкопать пожнивные остатки, внести хлористый калий, суперфосфат двойной и высадить сидераты.

    — У каждой культуры свой объем семян, на упаковке указано сколько нужно грамм на квадратный метр, — отметила специалист. — Сверху обязательно закрываем семена землей и лучше на первое время чем-то накрыть от птиц.

    Сидераты и пожнивные остатки позволят сэкономить десятки тысяч рублей
    Сидераты и пожнивные остатки позволят сэкономить десятки тысяч рублейФото: Александр Ощепков / NGS.RU
    Инфографика: Юрий Орлов / NGS.RU
    Самые важные элементы — азот, фосфор и калий
    Самые важные элементы — азот, фосфор и калийФото: Александр Ощепков / NGS.RU
    Не выбрасывайте здоровые растения после уборки урожая
    Не выбрасывайте здоровые растения после уборки урожаяФото: Александр Ощепков / NGS.RU

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