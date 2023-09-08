Путин похвалил молодых физиков за рекордное количество браков

Владимир Путин вечером 8 сентября встретился с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра в Сарове. Он похвалил «город физиков» за высокое качество городской среды и рекордное число браков.
«Саров развивается достаточно быстрыми темпами, он по благоустройству, по качеству городской среды первое место занимает в Нижегородской области — это хороший показатель», — сказал Путин.
За последние
Как передает ТАСС, Путин поблагодарил специалистов, работающих в Сарове, «за тот вклад, который центр вносит в развитие науки, укрепление обороны страны, ядерного щита страны, вклад в развитие отдельных очень многих отраслей экономики».
На встрече с учеными обсуждали создание в России проектов класса «мегасайенс». Среди них высокопоточный реактор ПИК, Сибирский кольцевой источник фотонов в Новосибирске, источник синхротронного излучения четвертого поколения «Сила» в Подмосковье, ускоритель NICA в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне. Некоторые объекты будут готовы к эксплуатации в 2024 году.
Одна из участниц встречи рассказала президенту, что изучает пульсары — нейтронные звезды с магнитным полем. Девушка отметила, что раньше эта сфера была чисто теоретической. Но теперь ученые выходят на прикладные задачи — например, есть идея создать навигационную систему, которая будет использовать пульсары в качестве точек привязки. Как объяснила участница встречи, главный плюс такой системы — пульсар, в отличие от спутника связи, никто не сможет «испортить».