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    Путин похвалил молодых физиков за рекордное количество браков

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    Владимир Путин вечером 8 сентября встретился с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра в Сарове. Он похвалил «город физиков» за высокое качество городской среды и рекордное число браков.

    «Саров развивается достаточно быстрыми темпами, он по благоустройству, по качеству городской среды первое место занимает в Нижегородской области — это хороший показатель», — сказал Путин.

    За последние 10 лет в Сарове зарегистрировано рекордное количество браков. Президент считает, это значит, что люди планируют свою жизнь и «развивают горизонты планирования».

    Как передает ТАСС, Путин поблагодарил специалистов, работающих в Сарове, «за тот вклад, который центр вносит в развитие науки, укрепление обороны страны, ядерного щита страны, вклад в развитие отдельных очень многих отраслей экономики».

    На встрече с учеными обсуждали создание в России проектов класса «мегасайенс». Среди них высокопоточный реактор ПИК, Сибирский кольцевой источник фотонов в Новосибирске, источник синхротронного излучения четвертого поколения «Сила» в Подмосковье, ускоритель NICA в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне. Некоторые объекты будут готовы к эксплуатации в 2024 году.

    Одна из участниц встречи рассказала президенту, что изучает пульсары — нейтронные звезды с магнитным полем. Девушка отметила, что раньше эта сфера была чисто теоретической. Но теперь ученые выходят на прикладные задачи — например, есть идея создать навигационную систему, которая будет использовать пульсары в качестве точек привязки. Как объяснила участница встречи, главный плюс такой системы — пульсар, в отличие от спутника связи, никто не сможет «испортить».

    Справка:

    В Сарове находится самый большой научно-технологический центр страны, в котором работают более 20 тыс. человек, — Российский федеральный ядерный центр — ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Росатома. В советский годы Саров назывался Арзамас-16, здесь были сделаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. Сегодня ВНИИЭФ занимается поддержанием надежности и безопасности ядерного арсенала.

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