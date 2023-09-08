Путин похвалил молодых физиков за рекордное количество браков

Владимир Путин вечером 8 сентября встретился с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра в Сарове. Он похвалил «город физиков» за высокое качество городской среды и рекордное число браков.



«Саров развивается достаточно быстрыми темпами, он по благоустройству, по качеству городской среды первое место занимает в Нижегородской области — это хороший показатель», — сказал Путин.

