Суд зачел эмодзи «большой палец вверх» как подтверждение условий по сделке

В Краснодарском крае суд в двух инстанциях признал эмодзи «большой палец» вверх подтверждением согласования условий сделки. Это следует из решения Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда Ростова-на-Дону. На решение 8 сентября обратил внимание РБК.



Весной 2022 года предприниматель Сирануш Арутюнян заказала у ИП Родиона Руденко торговый киоск — ретро-фургон «Фольксваген». По заключенному между бизнесменами договору, оба признавали юридическую силу документов, в том числе полученных по почте или в одном из мессенджеров. Арутюнян заплатил 479,5 тысяч рублей задатка. Цветовое решение стороны должны были утвердить допсоглашением.