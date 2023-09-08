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    Суд зачел эмодзи «большой палец вверх» как подтверждение условий по сделке

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    В Краснодарском крае суд в двух инстанциях признал эмодзи «большой палец» вверх подтверждением согласования условий сделки. Это следует из решения Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда Ростова-на-Дону. На решение 8 сентября обратил внимание РБК.

    Весной 2022 года предприниматель Сирануш Арутюнян заказала у ИП Родиона Руденко торговый киоск — ретро-фургон «Фольксваген». По заключенному между бизнесменами договору, оба признавали юридическую силу документов, в том числе полученных по почте или в одном из мессенджеров. Арутюнян заплатил 479,5 тысяч рублей задатка. Цветовое решение стороны должны были утвердить допсоглашением.

    Руденко не выполнил заказ в срок, и заказчик потребовала вернуть деньги. Исполнитель отказал, аргументировав, что допсоглашение по цветовому решению так и не было заключено. Арутюнян потребовала вернуть ей средства и проценты за их пользование через арбитражный суд Краснодарского края.

    Суд удовлетворил требование истицы. Она предоставила в качестве доказательства переписку с исполнителем в одном из мессенджеров, где на сообщение Руденко: «Хорошо, желтая полоска на белом фоне», представитель Арутюнян ответила эмодзи в виде большого пальца вверх.

    Ответчик попытался обжаловать решение в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде Ростова-на-Дону. По мнению Руденко, этот эмодзи может трактоваться по-разному. Также он указал, что допсоглашение не было подписано. Суд отказал, посчитав, что по принятой практике такой символ означает «хорошо», и оставил решение первой инстанции о возврате задатка в силе.

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