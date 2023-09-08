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    Движение по поврежденной в июле части Крымского моста запустят в ближайшие 5–7 дней

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    7 комментариев

    Движение по поврежденной в июле части Крымского моста планируют запустить в течение ближайшей недели. На переправе смонтировали новый пролет, рассказал 8 сентября РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

    По его словам, сейчас на пролете укладывают асфальт, монтируют освещение и барьеры. После этого автомобили поедут по восстановленной части, и строители начнут приводить в порядок ту часть, по которой сейчас идет движение.

    Восстановление Крымского моста после теракта предварительно оценивалось в 1–1,3 миллиарда рублей.

    Два взрыва под автомобильной частью Крымского моста прогремели 17 июля в 03:15. В результате теракта погибла семейная пара, ехавшая из Белгородской области в Крым. Их 14-летняя дочь пострадала.

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    Комментарии 7

    Гость08 Сен 2023 в 18:19
    надолго ли
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