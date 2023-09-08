Движение по поврежденной в июле части Крымского моста запустят в ближайшие 5–7 дней

Движение по поврежденной в июле части Крымского моста планируют запустить в течение ближайшей недели. На переправе смонтировали новый пролет, рассказал 8 сентября РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
По его словам, сейчас на пролете укладывают асфальт, монтируют освещение и барьеры. После этого автомобили поедут по восстановленной части, и строители начнут приводить в порядок ту часть, по которой сейчас идет движение.
Восстановление Крымского моста после теракта предварительно оценивалось в 1–1,3 миллиарда рублей.
Два взрыва под автомобильной частью Крымского моста прогремели 17 июля в 03:15. В результате теракта погибла семейная пара, ехавшая из Белгородской области в Крым. Их 14-летняя дочь пострадала.