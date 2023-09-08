Прокуратура начала проверку после того, как в школе Красногвардейского района горел линолеум

Учеников школы в Красногвардейском районе эвакуировали посреди учебного дня из-за пожара.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, возгорание в учебном заведении на проспекте Ударников началось в половине второго. По данным ведомства, в здании гимназии, в кабинете на третьем этаже, происходило горение проводки 3 погонных метра.
В администрации района уточняют, на третьем этаже горел линолеум. Из здания эвакуировали 446 учащихся и 43 сотрудника. Их разместили на стадионе.
Пожар был локализован, пострадавших нет.
Прокуратура организовала проверку по факту пожара.