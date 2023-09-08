    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    1 м/с, зап

    765мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd98.2eur105.28

    Прокуратура начала проверку после того, как в школе Красногвардейского района горел линолеум

    540
    обсудить

    Учеников школы в Красногвардейском районе эвакуировали посреди учебного дня из-за пожара.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, возгорание в учебном заведении на проспекте Ударников началось в половине второго. По данным ведомства, в здании гимназии, в кабинете на третьем этаже, происходило горение проводки 3 погонных метра.

    ПоделитьсяПоделиться

    В администрации района уточняют, на третьем этаже горел линолеум. Из здания эвакуировали 446 учащихся и 43 сотрудника. Их разместили на стадионе.

    Пожар был локализован, пострадавших нет.

    Прокуратура организовала проверку по факту пожара.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПожарПожар в школеЛинолеум
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close