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    Жители Лаголово и Всеволожска примут участие в проектировании нового экомаршрута и сети небольших парков

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    Жители Лаголово и Всеволожска смогут принять участие в разработке проектов «карманных парков» и экотропы. Как уточняют в ГК «А101», это называется принципом соучастного проектирования — когда местные жители становятся полноправными участниками процесса формирования городской среды.

    Первым проектом совместного планирования станет ряд «карманных парков» в Лаголово. Инициативные жители еще на этапе проектирования смогут предлагать идеи по функциональному наполнению таких зеленых «карманов» и их внешнему виду.

    — Формат карманных парков предполагает активное участие местных жителей в их проектировании, — говорит главный архитектор ГК «А101» в Санкт-Петербурге Елизавета Гречухина, — они, как никто другой, понимают свои ежедневные потребности в инфраструктуре, понимают, где нужна зеленая зона, спортивный объект, где сосредоточить торговые и социальные объекты. Поэтому мы будем привлекать жильцов наших районов в Лаголово и во Всеволожске к разработке концепции общественных пространств по принципу соучастного проектирования.

    Во Всеволожске по принципу соучастного проектирования разработают экомаршрут, соединяющий внутренние зеленые зоны жилых кварталов с сетью экотроп в заказнике «Колтушские высоты». Жители Всеволожска смогут предложить идеи по благоустройству маршрута, размещению мест отдыха, освещению, системе навигации — все предложения рассмотрят и по возможности учтут при проектировании.

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