Жители Лаголово и Всеволожска примут участие в проектировании нового экомаршрута и сети небольших парков

Жители Лаголово и Всеволожска смогут принять участие в разработке проектов «карманных парков» и экотропы. Как уточняют в ГК «А101», это называется принципом соучастного проектирования — когда местные жители становятся полноправными участниками процесса формирования городской среды.

Первым проектом совместного планирования станет ряд «карманных парков» в Лаголово. Инициативные жители еще на этапе проектирования смогут предлагать идеи по функциональному наполнению таких зеленых «карманов» и их внешнему виду.

