В Ленобласти появится новый формат общественных пространств — «карманные парки»

В Ленобласти появятся «карманные парки» (покет-парки), новый для петербургской агломерации вид общественных пространств. Как пояснили в ГК «А101» это небольшие зеленые территории с гибким подходом к функциональному наполнению.



В сложившейся практике застройки мегаполисов это способ интеграции в городскую ткань небольших территорий или «карманов» между домами с нестандартной формой и превращения их в камерные пространства.



В отличие от крупных городских парков, выступающих точкой притяжения для широкой публики, «карманные парки» обычно привлекают местных жителей для спокойного отдыха, чтения, общения или настольных игр. Также «карманные парки» отличает вариативность наполнения с возможностью оперативно сменить концепцию при необходимости. Здесь можно оборудовать зону тихого отдыха, спортплощадку, зону бук-кроссинга, установить фуд-траки.

