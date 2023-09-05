В Ленобласти появится новый формат общественных пространств — «карманные парки»

В Ленобласти появятся «карманные парки» (покет-парки), новый для петербургской агломерации вид общественных пространств. Как пояснили в ГК «А101» это небольшие зеленые территории с гибким подходом к функциональному наполнению.
В сложившейся практике застройки мегаполисов это способ интеграции в городскую ткань небольших территорий или «карманов» между домами с нестандартной формой и превращения их в камерные пространства.
В отличие от крупных городских парков, выступающих точкой притяжения для широкой публики, «карманные парки» обычно привлекают местных жителей для спокойного отдыха, чтения, общения или настольных игр. Также «карманные парки» отличает вариативность наполнения с возможностью оперативно сменить концепцию при необходимости. Здесь можно оборудовать зону тихого отдыха, спортплощадку, зону бук-кроссинга, установить фуд-траки.
Одни из первых подобных пространств, объединенные в своего рода «зеленый коридор», появятся в жилом проекте «А101 Лаголово» в Ломоносовском районе Ленобласти.
— В отличие от классических дворов между корпусами одного дома и, с другой стороны, от крупных общественных пространств, «карманные парки» представляют собой камерные, но все же общественные, зоны, которые отделяются лишь визуально, с помощью декоративных кустарников или оград, — пояснил Булат Мирзаханов, руководитель направления разработки продукта ГК «А101» в Санкт-Петербурге. — Такие пространства выступают буфером между пассивными и активными контактами с другими резидентами территории.