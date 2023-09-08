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    Наука

    Странный золотой шар нашли на дне океана у Аляски

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    Загадочный золотой шар с гладкой, как будто кожаной поверхностью и дырой посередине найден на дне Тихого океана у побережья Аляски. Учёные полагают, что он может быть яйцом, отложенным неизвестным морским существом, или губкой. Об этом пишет 7 сентября The Guardian.


    Guardian News     / YouTube

    Открытие сделали сотрудники Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), исследующие залив у Аляски на глубине около четырех миль, включая глубоководные места обитания кораллов и губок, а также геологические особенности, например, грязевые вулканы. Учёные задействовали дистанционный манипулятор, чтобы «щекотать» яйцо. Выяснилось, что у него нежная текстура, «подобная коже». Затем его осторожно «всосали» в пробирку для тестирования в лаборатории. Сейчас проводятся тесты и анализ ДНК.

    «Я надеюсь, что когда мы туда ткнем, что-нибудь не решит выйти наружу, — сказал один из учёных. — Это похоже на начало фильма ужасов».

    На снимках, сделанных со дна океана, объект имел золотистый цвет, но это было связано с отражением света подводной лодки. На фотографиях из лаборатории яйцо коричнево-желтое.

    Эколог из Плимутского университета профессор Керри Хауэлл отмечает, что во время глубоководных исследовательских миссий часто находят необычные объекты, но, как правило, сразу понятно, что это. «Что странно с этой штукой, так это то, что мы даже не уверены, что это такое. Это яйцо, губка или что?» — говорит профессор.

    Некоторые виды, в том числе глубоководные рыбы, такие как акулы, откладывают яйца на морское дно, что снижает вероятность их смыва океанскими течениями. Губки — простые животные с плотным пористым скелетом, прикрепляющиеся к камням.

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