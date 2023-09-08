Полиция нашла предполагаемого поджигателя, который разбил окно и подпалил коммуналку на Долгоозерной

В Петербурге задержали мужчину, который может быть причастен к пожару в коммунальной квартире на Долгоозерной улице. Полиции на него указала жительница дома.



Задержанный три дня назад отметил 29-й день рождения, стало известно «Фонтанке» 8 сентября. Комната в коммунальной квартире на первом этаже горела еще за три дня до этого. Заявительница тогда рассказывала полиции, что ее знакомый разбил окна и мог устроить поджог.



Уже возбуждено уголовное дело о поджоге (ч. 2 ст. 167 УК РФ), а фигурант пока сидит в камере. Известно, что его судили за фиктивную постановку иностранцев на учет.

