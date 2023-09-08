Власти рассказали, когда запустят полноценное движение по Крымскому мосту: новости СВО за 8 сентября

Два украинских беспилотника атаковали Крымский мост в июле Фото: Евгений Вдовин / 161.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 8 сентября.



Движение по поврежденной части Крымского моста восстановят через неделю Движение по поврежденной в июле части Крымского моста запустят в ближайшие 7–10 дней, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин после церемонии открытия участка трассы М-12 в Нижегородской области. По словам вице-премьера, новый пролет моста уже поставлен, сейчас на него укладывают асфальт, делают освещение.

Ранним утром 17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост. В результате повреждена автодорожная часть моста, погибла семейная пара, их 14-летнюю дочь госпитализировали в состоянии средней тяжести. Движение по Крымскому мосту приостановили. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, одно пролетное строение автодорожной части разрушено и не подлежит восстановлению — его придется демонтировать. Водителям легковых автомобилей предложили воспользоваться альтернативным маршрутом, который проходит через Мелитополь, Бердянск и Мариуполь, для грузовиков организовали паромную переправу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт».



Вечером 17 июля Владимир Путин провел совещание, где назвал произошедшее «очередным терактом киевского режима» и пообещал ответ России на теракт на Крымском мосту. Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости заявил, что ответом России стали ночные удары по портовой инфраструктуре в Одессе. По информации Минобороны, в ночь на 18 июля ВС РФ нанесли групповой высокоточный удар по объектам, «где готовились террористические акты против России с применением безэкипажных катеров», а также по местам их изготовления в районе Одессы.



Читинку обвинили в госизмене за съемку военной техники для Украины Уголовное дело о госизмене возбудили в отношении 21-летней жительницы Читы — девушка обвиняется в том, что отправляла фото военной техники и военнослужащих на Украину. Об этом CHITA.RU сообщила пресс-секретарь Забайкальского краевого суда Виктория Михайлюк.

— Девушка в переписке познакомилась с мужчиной, оказавшимся представителем государственной пограничной службы Украины, и по его просьбе фотографировала эшелоны военной техники, следовавшие по железной дороге, после чего отправляла ему фотографии и видеозаписи. Согласно заключению специалистов штаба Восточного военного округа, эти сведения при получении их иностранным государством могли быть использованы против Вооруженных сил и безопасности РФ, — говорится в сообщении.



Также она снимала и отправляла фото и видео военных в аэропорту Читы, которые отправлялись в зону СВО, а также видео с мобилизованными, едущими в автоколонне. Отмечается, что в соцсетях девушка открыто высказывалась против проведения СВО, из-за чего даже рассорилась с подругами. По ее словам, она рассчитывала со временем уехать на Украину, ожидая денег на переезд от своего знакомого по переписке. Девушку задержали 10 июля, на следующий же день ее заключили в СИЗО. 8 августа меру пресечения продлили до 2 ноября. Адвокат обвиняемой попросил суд изменить меру пресечения на домашний арест, однако суд оставил содержание под стражей без изменения.



По статье 275 УК РФ (госизмена) девушке грозит наказание от 12 до 20 лет лишения свободы. Свою вину она признала в полном объеме.



На Кубе арестовали 17 человек, вербовавших мужчин для боевых действий на Украине Кубинские власти сообщили о том, что арестованы 17 мужчин, связанных с сетью по торговле людьми. Согласно данным следствия, они вербовали молодых кубинцев на службу в Российскую армию для участия в боевых действиях на Украине. Среди задержанных — организатор группировки, заявил полковник МВД Кубы Сезар Родригес. Он не назвал имен задержанных, но отметил, что лидер группировки действовал при поддержке двух местных жителей. Обвиняемым грозит тюрьма на срок до 30 лет, пожизненное заключение или смертная казнь в зависимости от тяжести преступления, сказал прокурор Хосе Луис Рейес.

О том, что выявлена сеть вербовки кубинцев для участия в боевых действиях на Украине, власти островного государства заявили 5 сентября. МИД Кубы отмечал, что страна «занимает твердую и четкую историческую позицию против наемничества» и не участвует в конфликте в Украине. В Херсонской области из-за обстрелов эвакуировали местный избирком Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что избирательная комиссия в Херсонской области эвакуирована из-за объявленной ракетной атаки. — Избирательная комиссия вынуждена перейти на «запасной аэродром», где связи нет, — передает слова Булаева «Интерфакс». Эту информацию также подтвердила глава ЦИК Элла Памфилова: — Дело в том, что у нас меняется там ситуация. В Херсонской области пришлось эвакуировать комиссию. Позднее председатель избиркома региона Марина Захарова сообщила журналистам, что российская система ПВО сбила два украинских беспилотника, пытавшихся атаковать избирательный участок в Херсонской области.

Сегодня в России стартовали трехдневные выборы. Голосование проходит в 85 регионах, в том числе на новых территориях. В ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях выберут депутатов в законодательные органы власти. Киев угрожал уголовным преследованием жителям этих территорий в случае их участия в выборах. Ранее Госдума приняла закон, разрешающий проводить выборы в регионах с военным положением. На железной дороге в Крыму предотвратили теракт Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге в Крыму, который готовил житель Севастополя по заданию военной разведки Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

— В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России, житель Севастополя 1978 года рождения, который по заданию военной разведки Украины осуществлял сбор сведений о размещении на полуострове объектов и подразделений Министерства обороны России, а также подготовку теракта на объекте железнодорожного транспорта, — рассказали в ФСБ.

В оборудованном мужчиной тайнике нашли самодельное взрывное устройство, изготовленное на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства. В отношении задержанного возбудили уголовное дело, суд заключил его под стражу. Активы Volvo в России передали российскому инвестору

Минпромторг определил инвестора, который получит активы шведского автоконцерна Volvo в России, сообщили в пресс-службе ведомства. О каком инвесторе идет речь, не уточняется. Согласно сообщению ведомства, новый собственник привлечет отечественного партнера для производства грузовиков на автозаводе Volvo в Калуге. После 24 февраля 2022 года шведская Volvo (принадлежит китайскому концерну Geely) приостановила поставки автомобилей на российский рынок, сославшись на «потенциальные риски и санкции».