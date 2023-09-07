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    «Ху из мистер Клюшин?» В Бостоне суд решил взыскать с россиянина 34 миллиона долларов

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    Американский суд в Бостоне принял решение взыскать с россиянина Владислава Клюшина $34 000 000, передает 7 сентября ТАСС.

    Ранее Клюшин был осужден на девять лет лишения свободы. 42-летнему россиянину вменяли преступный сговор с целью незаконного доступа к компьютерам и разные виды мошенничества. Клюшин вину не признал.

    Напомним, кто такой Владислав Клюшин и почему к его персоне возник такой интерес в США.

    «Фонтанка» писала, Клюшин возглавлял компанию «М13», которая создала систему мониторинга медиа «Катюша» для Кремля. Зимой 2022 года агентство Bloomberg утверждало, что Клюшин якобы мог иметь доступ к документам о вмешательстве в президентские выборы в США. Утверждалось также, что Клюшин мог иметь доступ к секретным сведениям об операциях России в других странах.

    Bloomberg называло бизнесмена «самым высокопоставленным кремлевским инсайдером». Клюшин был задержан по требованию США 21 марта в швейцарском аэропорту города Сьон, куда он прибыл с женой и пятью детьми, чтобы провести отпуск на курорте.

    В США ему также вменяли «хакерство против IBM, Tesla и других американских транснациональных компаний» и «кражу более $10 млн».

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