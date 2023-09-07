«Ху из мистер Клюшин?» В Бостоне суд решил взыскать с россиянина 34 миллиона долларов

Американский суд в Бостоне принял решение взыскать с россиянина Владислава Клюшина
Ранее Клюшин был осужден на девять лет лишения свободы.
Напомним, кто такой Владислав Клюшин и почему к его персоне возник такой интерес в США.
«Фонтанка» писала, Клюшин возглавлял компанию «
Bloomberg называло бизнесмена «самым высокопоставленным кремлевским инсайдером». Клюшин был задержан по требованию США 21 марта в швейцарском аэропорту города Сьон, куда он прибыл с женой и пятью детьми, чтобы провести отпуск на курорте.
В США ему также вменяли «хакерство против IBM, Tesla и других американских транснациональных компаний» и «кражу более