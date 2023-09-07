«Ху из мистер Клюшин?» В Бостоне суд решил взыскать с россиянина 34 миллиона долларов

Американский суд в Бостоне принял решение взыскать с россиянина Владислава Клюшина $34 000 000 , передает 7 сентября ТАСС.



Ранее Клюшин был осужден на девять лет лишения свободы. 42-летнему россиянину вменяли преступный сговор с целью незаконного доступа к компьютерам и разные виды мошенничества. Клюшин вину не признал.



Напомним, кто такой Владислав Клюшин и почему к его персоне возник такой интерес в США.

