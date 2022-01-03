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Bloomberg: Экстрадированный в США Клюшин мог иметь доступ к данным о вмешательстве РФ в американские выборы

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Бизнесмен Владислав Клюшин, чья компания «М13» создала систему мониторинга медиа для Кремля, якобы мог иметь доступ к документам о вмешательстве в президентские выборы США.

«Клюшин имеет доступ к документам, касающимся российской кампании по взлому серверов Демократической партии во время выборов в США в 2016 году <...> Эти документы подтверждают, что взлом был осуществлен группой, <...> которую американские компании по кибербезопасности окрестили «Fancy Bear» или APT28», – об этом 3 января сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Собеседники агентства указывают, что Клюшин якобы имел доступ к секретным сведениям об операциях России в других странах.

Издание называет экстрадированного в США бизнесмена «самым высокопоставленным кремлевским инсайдером».

Владислав Клюшин был задержан по требованию США 21 марта в швейцарском аэропорту города Сьон, куда он прибыл с женой и пятью детьми, чтобы провести отпуск на курорте Церматт. США вменяют ему «хакерство против IBM, Tesla и других американских транснациональных компаний» и «кражу более $10 млн».

Компания «М 13» Клюшина разработала систему онлайн-мониторинга СМИ «Катюша», которая используется администрацией президента и министерством обороны РФ.

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Комментарии (4)

BobCat2
Если все так, то дедушка Б. хорошо может усилить свою переговорную позицию. Внутренняя поддержка точно будет, а если чего ещё от этого многодетного узнают, то и Европа может поддержать.
А с учётом того, что российским простым туристам въезд в Швейцарию запрещён, делаем вывод, что вся семья обладает минимум видом на жительство…
AndrewBarsik
Тайные агенты вражеских спецслужб, отработав свой срок в оккупационной администрации, возвращаются на Родину. Чтобы население оккупированной территории не задавало лишних вопросов ему рассказывают легенду, что их "экстрадируют".
Денеб
Как верёвочка ни вейся....... В общем, шила в мешке не утаишь......Возмездие грядёт......
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