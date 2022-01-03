Bloomberg: Экстрадированный в США Клюшин мог иметь доступ к данным о вмешательстве РФ в американские выборы

Бизнесмен Владислав Клюшин, чья компания «М13» создала систему мониторинга медиа для Кремля, якобы мог иметь доступ к документам о вмешательстве в президентские выборы США.



«Клюшин имеет доступ к документам, касающимся российской кампании по взлому серверов Демократической партии во время выборов в США в 2016 году <...> Эти документы подтверждают, что взлом был осуществлен группой, <...> которую американские компании по кибербезопасности окрестили «Fancy Bear» или APT28», – об этом 3 января сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

