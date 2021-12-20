В США предъявили обвинения создателю системы мониторинга СМИ для Кремля и еще четверым россиянам. Среди них двое петербуржцев

Главе компании «М 13», создавшей систему мониторинга СМИ для Кремля, Владиславу Клюшину предъявили в США обвинения в инсайдерской торговле. Об этом 20 декабря сообщается на сайте Минюста страны.



Как писала «Фонтанка», 18 декабря Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США. Вместе с ним обвинения предъявлены еще четверым россиянам — москвичам Ивану Ермакову и Николаю Румянцеву, а также петербуржцам Михаилу Ирзаку («Микка Ирзак») и Игорю Сладкову. В заявлении Минюста утверждается, что Ермаков является бывшим офицером ГРУ, его уже обвиняли во влиянии на выборы в США в 2016 году. Также его подозревали во взломе международных антидопинговых агентств. Все четверо новых обвиняемых находятся на свободе, добавили американские власти. Их подозревают в причастности к глобальной схеме торговли непубличной информацией, украденной из компьютерных сетей США, которая якобы принесла десятки миллионов долларов незаконной прибыли.

