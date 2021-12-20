В США предъявили обвинения создателю системы мониторинга СМИ для Кремля и еще четверым россиянам. Среди них двое петербуржцев

Главе компании «М 13», создавшей систему мониторинга СМИ для Кремля, Владиславу Клюшину предъявили в США обвинения в инсайдерской торговле. Об этом 20 декабря сообщается на сайте Минюста страны.
Как писала «Фонтанка», 18 декабря Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США. Вместе с ним обвинения предъявлены еще четверым россиянам — москвичам Ивану Ермакову и Николаю Румянцеву, а также петербуржцам Михаилу Ирзаку («Микка Ирзак») и Игорю Сладкову. В заявлении Минюста утверждается, что Ермаков является бывшим офицером ГРУ, его уже обвиняли во влиянии на выборы в США в 2016 году. Также его подозревали во взломе международных антидопинговых агентств. Все четверо новых обвиняемых находятся на свободе, добавили американские власти. Их подозревают в причастности к глобальной схеме торговли непубличной информацией, украденной из компьютерных сетей США, которая якобы принесла десятки миллионов долларов незаконной прибыли.
По версии американского Минюста, с января 2018 года по сентябрь 2020-го Клюшин, Ермаков, Ирзак, Сладков и Румянцев торговали бумагами публичных компаний на основании незаконно полученной непубличной информации об этих компаниях и их доходах.
«Целостность рынков капитала нашей страны и ее компьютерных сетей являются приоритетами для моего офиса. Сегодняшние обвинения показывают, что мы, ФБР, и другие наши партнеры по правоохранительным органам будем неустанно преследовать тех, кто взламывает, крадет и пытается извлечь выгоду из внутренней информации, где бы они ни скрывались», — подчеркнул и.о. прокурора США Натаниэль Менделл.
Клюшину грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере до 250 тыс. долларов. В СМИ ранее связывали интерес американских властей к Клюшину с его связями в российском правительстве. Кроме того, по данным Bloomberg, Клюшин якобы обладает «обширной информацией о российском вмешательстве в выборы 2016 года».