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В США предъявили обвинения создателю системы мониторинга СМИ для Кремля и еще четверым россиянам. Среди них двое петербуржцев

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Главе компании «М 13», создавшей систему мониторинга СМИ для Кремля, Владиславу Клюшину предъявили в США обвинения в инсайдерской торговле. Об этом 20 декабря сообщается на сайте Минюста страны.

Как писала «Фонтанка», 18 декабря Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США. Вместе с ним обвинения предъявлены еще четверым россиянам — москвичам Ивану Ермакову и Николаю Румянцеву, а также петербуржцам Михаилу Ирзаку («Микка Ирзак») и Игорю Сладкову. В заявлении Минюста утверждается, что Ермаков является бывшим офицером ГРУ, его уже обвиняли во влиянии на выборы в США в 2016 году. Также его подозревали во взломе международных антидопинговых агентств. Все четверо новых обвиняемых находятся на свободе, добавили американские власти. Их подозревают в причастности к глобальной схеме торговли непубличной информацией, украденной из компьютерных сетей США, которая якобы принесла десятки миллионов долларов незаконной прибыли.

По версии американского Минюста, с января 2018 года по сентябрь 2020-го Клюшин, Ермаков, Ирзак, Сладков и Румянцев торговали бумагами публичных компаний на основании незаконно полученной непубличной информации об этих компаниях и их доходах.

«Целостность рынков капитала нашей страны и ее компьютерных сетей являются приоритетами для моего офиса. Сегодняшние обвинения показывают, что мы, ФБР, и другие наши партнеры по правоохранительным органам будем неустанно преследовать тех, кто взламывает, крадет и пытается извлечь выгоду из внутренней информации, где бы они ни скрывались», — подчеркнул и.о. прокурора США Натаниэль Менделл.

Клюшину грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере до 250 тыс. долларов. В СМИ ранее связывали интерес американских властей к Клюшину с его связями в российском правительстве. Кроме того, по данным Bloomberg, Клюшин якобы обладает «обширной информацией о российском вмешательстве в выборы 2016 года».

Владислав Клюшин был задержан по требованию США 21 марта в швейцарском аэропорту города Сьон, куда он прибыл с женой и пятью детьми, чтобы провести отпуск на курорте Церматт. США вменяет ему «хакерство против IBM, Tesla и других американских транснациональных компаний» и «кражу более $10 млн».

Компания «М 13» Клюшина разработала систему онлайн-мониторинга СМИ «Катюша», которая используется администрацией президента и министерством обороны.

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Комментарии (5)

angel of death
всех не пересажают =))))
как говорил Виктор Палыч, он же Антибиотик - воровать вагонами безопаснее =))))
так что если завтра в США пропадёт пару товарняков - не удивляйтесь =))))
kоt-obormot
Нынешние "разведчики" на Родину возвращаться не особо рвутся. В основном желают жить у врага - сыто, и вкусно.
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