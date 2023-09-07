Ипотека бьет рекорды — за август ВТБ выдал в Петербурге и Ленобласти более 17 млрд рублей на покупку жилья

ВТБ в Петербурге и Ленинградской области выдал максимальный объем ипотеки за годы работы банка. Резкий рост спроса на жилищные кредиты был зафиксирован в августе после повышения ключевой ставки, когда банки анонсировали изменения условий ипотечных программ.
В целом по России за август было выдано на 20% больше ипотеки, чем в июле 2023 года. ВТБ выдал по России 35,3 тыс. клиентов на общую сумму почти 180 млрд рублей, из них на Петербург и Ленобласть пришлись 17,5 млрд рублей и 2,7 тыс. кредитов. Спрос в регионе вырос на 63% — предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре 2021 года. Всего по итогам 8 месяцев в Петербурге и Ленобласти банком выдано 77,7 млрд рублей, что превышает на треть результат за аналогичный период в рекордные 2021 и 2022 годы.
При этом снова выросла доля первичной недвижимости в общей структуре ипотечных сделок — в августе она составила 53%, тогда как в июле на новостройки приходилось около 48%.
«В августе основной вклад в динамику рынка ипотеки внес ажиотажный спрос на фоне грядущего повышения ставок по базовым программам, — прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин. — Клиенты поспешили зафиксировать «старые» условия, которые позволят им получить приемлемый ежемесячный платеж».
Наиболее популярными остаются жилищные кредиты по программам с господдержкой — по сравнению с июлем объем их выдачи в банке вырос на 80% — как по числу выдач, так и по объему. Так, в Петербурге и Ленобласти клиенты ВТБ оформили более 1,6 тыс. льготных сделок на 11,4 млрд рублей, из них более половины — это кредиты по программе «Ипотека с господдержкой — 2020» на общую сумму 5,1 млрд рублей, остальные — семейная ипотека на 4,7 млрд рублей.
Всего за последний месяц лета жители России взяли в кредит на покупку жилья более 800 млрд рублей.