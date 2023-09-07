Ипотека бьет рекорды — за август ВТБ выдал в Петербурге и Ленобласти более 17 млрд рублей на покупку жилья

ВТБ в Петербурге и Ленинградской области выдал максимальный объем ипотеки за годы работы банка. Резкий рост спроса на жилищные кредиты был зафиксирован в августе после повышения ключевой ставки, когда банки анонсировали изменения условий ипотечных программ.

В целом по России за август было выдано на 20% больше ипотеки, чем в июле 2023 года. ВТБ выдал по России 35,3 тыс. клиентов на общую сумму почти 180 млрд рублей, из них на Петербург и Ленобласть пришлись 17,5 млрд рублей и 2,7 тыс. кредитов. Спрос в регионе вырос на 63% — предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре 2021 года. Всего по итогам 8 месяцев в Петербурге и Ленобласти банком выдано 77,7 млрд рублей, что превышает на треть результат за аналогичный период в рекордные 2021 и 2022 годы.