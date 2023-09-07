«С допроса вернулся». Илья Трабер высказался «Фонтанке» по слухам об обыске в его офисе

Знаковый российский бизнесмен Илья Трабер начал комментарий «Фонтанке» с цитирования Марка Твена. Закончил ссылкой на Михаила Булгакова. Все же, он приоткрыл интригу. Ведь, анонимные телеграм-каналы рассказали о приходе к нему ФСБ.

Накануне, 6 сентября анонимные телеграм-каналы начали распространять информацию о том, что к Илье Траберу пришли с обыском в его известный петербургский офис на Старорусскую, 14. Причем, посетила его именно ФСБ и увезла на допрос. Указывалась и причина — якобы это связано с хищениями в крупной энергетической компанией «ЛОЭСК», где Трабер является одним из учредителей.