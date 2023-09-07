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    «С допроса вернулся». Илья Трабер высказался «Фонтанке» по слухам об обыске в его офисе

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    Знаковый российский бизнесмен Илья Трабер начал комментарий «Фонтанке» с цитирования Марка Твена. Закончил ссылкой на Михаила Булгакова. Все же, он приоткрыл интригу. Ведь, анонимные телеграм-каналы рассказали о приходе к нему ФСБ.

    Накануне, 6 сентября анонимные телеграм-каналы начали распространять информацию о том, что к Илье Траберу пришли с обыском в его известный петербургский офис на Старорусскую, 14. Причем, посетила его именно ФСБ и увезла на допрос. Указывалась и причина — якобы это связано с хищениями в крупной энергетической компанией «ЛОЭСК», где Трабер является одним из учредителей.

    — С допроса вернулся, — саркастически ответил Илья Трабер, когда днем, 7 сентября журналист «Фонтанки» позвонил ему.

    — Вынужден сослаться на цитату Марка Твена: «Информация об обысках в моем офисе сильно преувеличена». А если серьезно, то, к сожалению, я не смогу разорить эти телеграмм-каналы, направив моих лучших юристов с иском о клевете — эти каналы же все анонимные, зарегистрированы где-то, не поймешь где. Так что, читайте официальные СМИ, тех журналистов, кто не боится ставить подписи под своими статьями, — прокомментировал Трабер.

    — Вы понимаете, кто инициатор вбросов? — спросил журналист «Фонтанки».

    — Конечно. Все взрослые это понимают. Мы же находимся в сделке по продаже «ЛОЭСК» — это не секрет. Мы уже подали соответствующие документы в антимонопольный комитет. И мне понятны силы, кто этого не хочет. Другое дело, что методы какие-то у них грязные и дешевые. Впрочем, у анонимок других никогда и не было.

    — А покупатель кто?

    — Покупатель правильный человек, — закончил Трабер.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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