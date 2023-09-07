Арестован генерал, ответственный за работу ПВО в Москве: новости СВО за 7 сентября

По поручению генерала его подчиненные вымогали деньги Фото: администрация городского округа Балашиха Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 7 сентября.



Арестован генерал, ответственный за работу ПВО в Москве Генерал-майор Константин Огиенко, ответственный за работу ПВО в Москве, отправлен в СИЗО. По версии следствия, за взятку в особо крупном размере он хотел передать под застройку земли, числящиеся за армией ПВО.

По информации издания MSK1.RU, в деле замешан командующий 4-й дивизией ПВО Дмитрий Беляцкий, и руководительница общественной организации «Надежда». Военные вымогали деньги по поручению Константина Огиенко. В итоге они получили 500 тысяч рублей, изначально рассчитывая на 30 миллионов.

Против Константина Огиенко возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Военному может грозить лишение свободы до 15 лет.

Ночью беспилотники атаковали регионы России Сегодня ночью в Ростове-на-Дону прогремело несколько взрывов после атаки дронов. Первый беспилотник рухнул напротив штаба Южного военного округа. Из-за дрона загорелась припаркованная машина — ее взрыв, который многие приняли за прилет второго дрона, выбил окна у близлежащих домов.

Губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале заявил, что система ПВО в 3 часа ночи сбила два беспилотника.



— Один упал за городом в западной части Ростова, второй — в центре, в районе улицы Пушкинской, 42. В результате повреждено несколько легковых автомобилей. Обратился за медицинской помощью только один человек, с резаными ранами ног, от госпитализации он отказался. Проводятся следственные действия, — написал глава региона.

Примерно в то же время БПЛА, летевший в сторону Москвы, был сбит в Раменском городском округе. Еще один беспилотник сбили в Брянской области.



Кремль предупредил о последствиях передачи Киеву снарядов с ураном Дмитрий Песков назвал планы США передать Украине снаряды с обедненным ураном «очень плохой новостью». Пресс-секретарь президента РФ отметил, что ранее такие боеприпасы использовались в Югославии, и это плохо кончилось.



— Это плохо. Это было уже в истории, в новой истории Европы. Эти снаряды активно применялись в Югославии. Применение этих снарядов получило весьма и весьма печальные последствия, зафиксированные даже международными организациями, — отметил Дмитрий Песков.

Он добавил, что применение снарядов с обедненным ураном вызовет рост заболеваемости онкологией на Украине. Ответственность за такие последствия, по заявлению Пескова, полностью будет лежать на руководстве США.

Накануне Пентагон заявил, что США передаст снаряды с обедненным ураном для танков Украине в рамках военной помощи на 175 миллионов долларов.



ФСБ задержала контрабандистов, отправляющих запчасти для военной техники в Европу ФСБ раскрыла преступную группу, которая поставляла в Европу запчасти для военной авиации. Как заявили в ведомстве, уроженцы Украины и республик Центральной Азии на постоянной основе покупали в России детали для боевых самолетов и вертолетов, после чего незаконно их экспортировали.

— В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудниками федеральной службы безопасности изъято из оборота более 100 изделий для авиационной техники боевого применения, 117 тыс. долларов США и 59 тыс. евро. Получены документальные материалы об участии задержанных в организации ремонтно-восстановительных работ в отношении комплектующих изделий к украинским военным самолетам и вертолетам, — заявили в ФСБ.



Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда иной военной техники, совершенная организованной группой». Все фигуранты дела заключены под стражу.

Беспилотник впервые атаковал Волгоградскую область Сегодня впервые беспилотник был сбит под Волгоградом. Информацию о БПЛА подтвердил губернатор региона Андрей Бочаров.

— Сегодня, 7 сентября, на территории Волгоградской области силами Министерства обороны России был перехвачен и нейтрализован БПЛА, — привели слова губернатора в телеграм-канале региона.

Бочаров отметил, что пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет. Один из собеседников наших коллег из издания V1.RU рассказал, что беспилотник упал на военный объект в Городищенском районе около двух часов ночи по местному времени.

— Случившееся расценивается как диверсия на военный объект, летательный аппарат внушительных размеров, к счастью, своей цели не достиг — запутался в проводах и упал на крышу одного из зданий на военной базе, — передает издание слова собеседника.



Венгрия выступила за немедленное начало мирных переговоров по Украине Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил за немедленное начало мирных переговоров России и Украины. Во время пресс-конференции в Будапеште, выступление которой транслировалось в соцсети, он заявил, что условия для переговоров с ходом военных действий будут только ухудшаться.

— Пропаганда о том, что лучшие условия для заключения мирного соглашения будут созданы на поле боя, является ложной. Сегодня условия для мирных переговоров намного лучше, чем будут завтра, но намного хуже, чем были вчера, — заявил Петер Сийярто.

Министр обороны также призвал держать открытыми каналы связи между Европой и Россией, в том числе и для урегулирования конфликта на Украине.

Турция готова стать посредником в обеспечении прекращения огня на Украине

Власти Турции подтвердили свою готовность играть активную роль в обеспечении прекращения боевых действий на Украине. Как рассказали журналистам в турецком Минобороны, текущие события представляют угрозу для безопасности Турции и всего мира.



— Мы подтверждаем свою готовность играть активную и содействующую роль в обеспечении прекращения огня, а затем и прочного мира, а также оказывать всевозможную поддержку в смягчении гуманитарного кризиса, — передает слова Минобороны газета Hürriyet.



В ведомстве также подчеркнули, что продолжают контакты с Россией, Украиной и ООН по возобновлению зерновой сделки. Минобороны выразило надежду, что переговоры Путина и Эрдогана в Сочи позитивно повлияют на продление черноморской инициативы.

