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    В администрации Тихвинского района показали место аварии на газопроводе и рассказали про монтаж новой трубы

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    В Тихвинском районе Ленинградской области продолжаются восстановительные работы после аварии на магистральном газопроводе высокого давления. Монтаж нового участка трубы в районе улицы Автомобилистов планируют завершить к вечеру, сообщает 7 сентября администрация района в телеграм-канале.

    В администрации добавили, что газ питал городскую котельную. Горячую воду в дома вернут ориентировочно в пятницу утром.

    Авария произошла вечером 6 сентября. Без газа остались электростанция градообразующего вагоностроительного завода, завод по производству лимонадов «Воды Лагидзе» и жилые дома. Пострадавших нет. Признаков внешнего воздействия пока не обнаружено. Взрыва и открытого горения не было, хотя в соцсетях местные жители отмечают, что в момент аварии многие слышали звук, похожий на хлопок.

    По предварительным данным, разрыв из-за разгерметизации произошел на газопроводе диаметром 1000 мм. Труба ведет к газораспределительной станции «Тихвин».

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