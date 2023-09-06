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    Под Тихвином произошла авария на газопроводе высокого давления. Без газа остались жилые дома и заводы

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    Авария на магистральном газопроводе высокого давления произошла в Тихвинском районе Ленобласти вечером 6 сентября. Без газа осталась электростанция градообразующего предприятия и жилые дома. Пострадавших нет. Признаков внешнего воздействия пока не обнаружено, сообщили 47news в экстренных службах.

    По предварительным данным, разрыв из-за разгерметизации произошел на газопроводе диаметром 1000 мм в районе улицы Автомобилистов. Труба ведет к газораспределительной станции «Тихвин». В компании «Газпром газораспределение Ленобласть» сообщили, что взрыва и открытого горения, предварительно, не было. На утечку указало резкое падение давления в сети.

    Как рассказали 47news в районной администрации, без газоснабжения остались тридцать многоквартирных домов и более ста частных, а также градообразующий Тихвинский вагоностроительный завод, завод по производству лимонадов «Воды Лагидзе» и еще десяток промышленных потребителей.

    На месте работают специалисты, газоснабжение обещают восстановить по резервной схеме, но сроки назовут позже.

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