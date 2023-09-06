Под Тихвином произошла авария на газопроводе высокого давления. Без газа остались жилые дома и заводы

Авария на магистральном газопроводе высокого давления произошла в Тихвинском районе Ленобласти вечером 6 сентября. Без газа осталась электростанция градообразующего предприятия и жилые дома. Пострадавших нет. Признаков внешнего воздействия пока не обнаружено, сообщили 47news в экстренных службах.

По предварительным данным, разрыв из-за разгерметизации произошел на газопроводе диаметром 1000 мм в районе улицы Автомобилистов. Труба ведет к газораспределительной станции «Тихвин». В компании «Газпром газораспределение Ленобласть» сообщили, что взрыва и открытого горения, предварительно, не было. На утечку указало резкое падение давления в сети.