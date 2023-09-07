Путин повысил в звании троих российских военачальников

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировки «Центр» Андрею Мордвичеву. Также звание генерал-полковника присвоили командующему 8-й общевойсковой армии Геннадию Анашкину, а начальнику Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ (ГАБТУ) Александру Шестакову присвоили воинское звание генерал-лейтенанта.
Соответствующий указ, подписанный главой государства, в четверг, 7 сентября, появился на официальном интернет-портале правовой информации.
«Присвоить воинские звания: генерал-полковника Анашкину Геннадию Владимировичу, Мордвичеву Андрею Николаевичу, генерал-лейтенанта Шестакову Александру Анатольевичу», — говорится в документе.