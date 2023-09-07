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    «Остановилось сердечко моей дочки». Ротавирус из Черного моря убил семилетнюю екатеринбурженку

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    Семилетняя Маша из Екатеринбурга, которая заразилась ротавирусом после купания в Черном море, скончалась в Сочи. Девочка впала в кому, а 7 сентября ее мама Елена сообщила порталу Е1, что дочь умерла.

    «В 20:45 остановилось сердечко моей девочки! Сейчас надо транспортировать тело моей малышки, пока не понимаем как. В 10:00 пойдем в морг, будем узнавать, как это сделать», — рассказала женщина.

    Маша вместе с родителями поехала отдыхать в Лазаревское 14 августа. Через четыре дня после купания в море ей вдруг стало плохо, а обычные лекарства из аптеки от отравления не помогали. Тогда ребенку вызвали скорую, но врачи ехали очень долго, и родителям пришлось ехать с дочкой в больницу самостоятельно на такси. Позднее девочку транспортировали в Сочи и поместили в реанимацию.

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