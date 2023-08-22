«Выкачали 2,5 литра из легких». Курортный ротавирус довел ребенка до ИВЛ

Маша Хрусталева из Екатеринбурга отправилась вместе с родителями 14 августа отдыхать в курортный поселок Лазаревское Краснодарского края. После купания в море 18 августа девочке стало плохо — лекарства из домашней аптечки не помогли, сейчас ребенок находится в реанимации, проводится искусственная вентиляция легких, пишет городской портал Е1.RU.

По словам Елены Хрусталевой, матери девочки, в первые сутки Маша пила энтеросгель, регидрон и много воды. На следующий день температура спала, ей стало легче, но потом у ребенка разболелась голова. «Ее вырвало фонтаном. Маша начала терять сознание, зрачки увеличились, начало сводить мышцы судорогой», — вспоминает Елена.



Женщина вызвала ребенку скорую, но врачи ехали слишком долго, тогда девочку, которая успела потерять сознание, привезли в больницу на такси. Вместо оперативной помощи пришлось сидеть в очереди: оказалось, это не единственный отравившийся ребенок.

«В больнице сказали, что она не потеряла сознание, а уснула. Но я была уверена, что она без чувств», — Елена Хрусталева

Маша не приходила в сознание больше двух часов, она лежала под капельницей в общей палате. В этот момент девочка начала задыхаться, кашлять и хрипеть. Когда Елена повернула ее на бок, кровавая пена стала выходить из носа девочки.

На руках ребенка отнесли в реанимацию. Врачи объяснили Елене Хрусталевой, что такое бывает из-за ротавируса: таким образом из организма вымывало натрий. Сейчас Маша находится на антибактериальной терапии. Отек легких спал, из них выкачали 2,5 литра жидкости.

«Привезли препарат, чтобы снять отек мозга, потом исключили его», — рассказала Е1 Елена.



По словам матери, ребенок транспортабельный, однако врачи Лазаревского не могут вывезти ее в Екатеринбург. Девочку, которая находится без сознания, должен сопровождать реаниматолог, поскольку она должна быть подключена к аппарату ИВЛ.

