Рубль продолжает слабеть. Пробьет ли снова отметку в 100 за доллар?

Курс доллара вчера превысил 97 рублей Фото: Ирина Шарова / 72.RU Поделиться Поделиться





В первой половине августа национальная валюта стремительно дешевела и достигла психологической отметки в 100 рублей за доллар. Вмешались власти, что привело к коррекции. Однако ослабление российской валюты спустя время продолжилось. Вчера курс доллара превысил 97 рублей. Дойдем ли снова до 100?



— С учетом позиции ЦБ, жесткий контроль капитала вводиться не будет. Рубль следует за спросом и предложением. Вероятно, как его укрепление, так и ослабление. В случае движения за отметку 100, мы считаем, власти ужесточат контроль капитала для экспортеров. Поэтому ослабление 100+ возможно с последующим укреплением на 90–95 благодаря ужесточению регулирования, — отмечает Сергей Коныгин, старший экономист инвестбанка «Синара».

Эльвира Набиуллина, глава Центробанка, на прошлой неделе высказала мнение, что необходимо сохранить только «зеркальные» меры валютного контроля, в целом же валютные ограничения не должны создавать сложностей для участников внешнеэкономической деятельности. Она также сомневается в эффективности обязательной продажи валюты и репатриации валютной выручки: если какую-то часть экспортер продал, то он сможет ее выкупить — увеличивается оборот валютного рынка, но не меняется баланс спроса и предложения.

Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций», рассказывает, что на российском рынке сохраняется валютная недостаточность — спрос продолжает доминировать над предложением. Он отмечает, что приток валюты в страну ограничен из-за санкционных причин, трудностей с репатриацией валютной выручки в рупиях из Индии и добровольного сокращения Россией добычи нефти. По этим причинам рост цен на нефть не спешит транслироваться в укрепление позиций рубля.

По его предположению, в течение сентября ситуация для национальной валюты может начать улучшаться. В качестве причин: завершение отпусков — сокращается спрос со стороны выезжающих за рубеж туристов, более выраженно должен заработать монетарный фактор — рост ключевой ставки с временным лагом охлаждает спрос, в том числе на импортные товары и, соответственно, на иностранные деньги. В качестве позитивного момента в «БКС Мир инвестиций» отмечают сокращение ценового дисконта между сортами нефти Brent и Urals.

— На наш взгляд, в течение месяца доллар может отойти ниже 95 рублей, евро отступит ближе к 100, а юань — ниже 13. Более уверенное восстановление без особых мер со стороны финансовых властей маловероятно. А вот проколы отметки 100 за доллар на «тонком» рынке не исключены, уровень 97,5 выступает последним техническим препятствием перед движением к психологической отметке. Однако почти нет сомнений, что регулятор не позволит «американцу» долго гостить на трехзначных уровнях, памятуя о рисках инфляции. В арсенале ЦБ остаются дальнейшее повышение ключевой ставки, введение норм обязательной продажи валютной выручки для экспортеров, ограничения на отток капитала, — подытожил Бахтин.

В начале мая курс доллара составлял 76 рублей. Но уже затем начал расти и достиг отметки в 80 рублей . После мятежа Евгения Пригожина национальная валюта продолжила падение. В конце июля курс доллара превышал 90 рублей . А в середине августа пробил отметку в 100 рублей .

