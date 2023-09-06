МИД РФ заявил, что Россия и Турция договорились о поставке миллиона тонн зерна

Договоренности о поставке одного миллиона тонн зерна достигли Россия и Турция. В ближайшее время стороны начнут рабочие контакты, чтобы обсудить технические аспекты, сообщил 6 сентября РИА Новости заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.



Грушко добавил, что необходимо рассмотреть логистику, финансы, маршруты и страны назначения.



О поставке бесплатного зерна шести беднейшим странам Африки, которая начнется в течение двух-трех недель, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки.

