Хирург из Петербурга на свою зарплату реставрирует старинную усадьбу

Хирург из Петербурга Илья Слепцов искал себе дачу, а нашел под Выборгом 200-летнюю финскую усадьбу площадью 10 гектаров . Вот уже семь лет на ее реставрацию он тратит всё свое свободное время и зарплату.



— Это было одно из самых тяжелых решений в моей жизни, и не факт что правильных, до сих пор в этом не уверен. Я не чувствую, что им владею, я в жизни этого места лишь очередная пора. Но было понимание однозначности выбора — я не мог поступить иначе. Это как стоять на мосту и не прыгнуть к тому, что тонет. После этого ты уже не человек, — признается Илья.

