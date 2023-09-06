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    Хирург из Петербурга на свою зарплату реставрирует старинную усадьбу

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    Любовь Хмелевская / «Фонтанка.ру»

    Хирург из Петербурга Илья Слепцов искал себе дачу, а нашел под Выборгом 200-летнюю финскую усадьбу площадью 10 гектаров. Вот уже семь лет на ее реставрацию он тратит всё свое свободное время и зарплату.

    — Это было одно из самых тяжелых решений в моей жизни, и не факт что правильных, до сих пор в этом не уверен. Я не чувствую, что им владею, я в жизни этого места лишь очередная пора. Но было понимание однозначности выбора — я не мог поступить иначе. Это как стоять на мосту и не прыгнуть к тому, что тонет. После этого ты уже не человек, — признается Илья.

    Усадьбу Киискиля на реке Киискийоки (ныне Ершовка) построили по проекту французского архитектора Луи Пьера Дюфурни де Вилье в 1816 году. Сначала она принадлежала крупному землевладельцу Фридриху Данненбергу, затем с семьей поселилась его дочь. После революции в усадебном доме размещались дом инвалидов, детский дом, пионерский лагерь. К конце 20 века имение пришло в запустение, главный дом стремительно разрушался.

    Пока не попал в руки Ильи Слепцова. Сейчас там по камешку переложили весь фундамент, восстановили крыльцо и колонны. Команда реставраторов компании «Анфилада», лицензированная на восстановление объектов культурного наследия и согласованная с КГИОП, восстанавливает стены. На очереди — установка крыши с башенкой, окон, отделка интерьера и реставрация 12 изразцовых печей.

    Подробности — в нашем видеосюжете и материале «Фонтанки».

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