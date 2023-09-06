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    Верховный суд объяснил, что за рулём припаркованной машины можно сидеть в пьяном виде

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    Сидящий в припаркованной машине человек еще не считается водителем. А если он при этом нетрезвый, то лишать водительских прав его нельзя, разъяснил Верховный суд России.

    С жалобой, как пишет 6 сентября РАПСИ, обратился водитель из Пензенской области, которого угораздило в нетрезвом состоянии попасться на глаза инспектору ГИБДД в городе Чехове Московской области. Несмотря на то что «Лада Веста» была припаркована, а мужчина просто сидел за рулём, сотрудник полиции был неумолим. Итог — 30 тысяч рублей штрафа с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 10 месяцев.

    Однако ВС с мнением нижестоящих судов не согласился, указав, что положения КоАП РФ предполагают не только наличие законных оснований для применения административного взыскания, но и соблюдение установленного законом порядка привлечения лица к административной ответственности. Суд указал, что согласно пункту 1.2 ПДД водителем признается лицо, управляющее каким-либо транспортным средством. А управление транспортным средством предполагает, что оно перемещается.

    Мужчина и его адвокат в ходе производства по делу и в жалобе в Верховный суд указывали, что машина была припаркована, двигатель не работал, а водитель просто был в салоне. Об этом же заявил и свидетель по делу. Старший инспектор ГИБДД в своих показаниях также не говорил, что машину он именно остановил.

    ВС РФ заключил, что однозначный вывод об управлении автомобилем автором жалобы нельзя сделать. Так как ч. 1 ст. 12.8 КоАП предполагает ответственность водителя за управление транспортным средством в состоянии опьянения, квалификация действий по этой норме является неправомерной. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица, напоминает высшая инстанция.

    В результате судья ВС РФ постановил жалобу удовлетворить, состоявшиеся судебные акты отменить, а производство по делу прекратить.

    Ранее лишенному прав водителю, который, будучи подвыпившим, стоял рядом со своей машиной, пришлось доказывать свою правоту в Верховном суде. Тот в итоге принял его сторону. Верховный суд постановил, что находиться подшофе рядом с автомобилем недостаточно, чтобы делать однозначный вывод об управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии.

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