Верховный суд объяснил, что за рулём припаркованной машины можно сидеть в пьяном виде

Сидящий в припаркованной машине человек еще не считается водителем. А если он при этом нетрезвый, то лишать водительских прав его нельзя, разъяснил Верховный суд России.

С жалобой, как пишет 6 сентября РАПСИ, обратился водитель из Пензенской области, которого угораздило в нетрезвом состоянии попасться на глаза инспектору ГИБДД в городе Чехове Московской области. Несмотря на то что «Лада Веста» была припаркована, а мужчина просто сидел за рулём, сотрудник полиции был неумолим. Итог — 30 тысяч рублей штрафа с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 10 месяцев.



Однако ВС с мнением нижестоящих судов не согласился, указав, что положения КоАП РФ предполагают не только наличие законных оснований для применения административного взыскания, но и соблюдение установленного законом порядка привлечения лица к административной ответственности. Суд указал, что согласно пункту 1.2 ПДД водителем признается лицо, управляющее каким-либо транспортным средством. А управление транспортным средством предполагает, что оно перемещается.



Мужчина и его адвокат в ходе производства по делу и в жалобе в Верховный суд указывали, что машина была припаркована, двигатель не работал, а водитель просто был в салоне. Об этом же заявил и свидетель по делу. Старший инспектор ГИБДД в своих показаниях также не говорил, что машину он именно остановил.



ВС РФ заключил, что однозначный вывод об управлении автомобилем автором жалобы нельзя сделать. Так как ч. 1 ст. 12.8 КоАП предполагает ответственность водителя за управление транспортным средством в состоянии опьянения, квалификация действий по этой норме является неправомерной. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица, напоминает высшая инстанция.

В результате судья ВС РФ постановил жалобу удовлетворить, состоявшиеся судебные акты отменить, а производство по делу прекратить.

