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    Верховный суд вернул водительские права нетрезвому москвичу, который просто стоял рядом с машиной

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    12 комментариев

    Лишенному прав водителю, который, будучи подвыпившим, стоял рядом со своей машиной, пришлось доказывать свою правоту в Верховном суде. Тот в итоге принял его сторону. Верховный суд постановил, что находиться подшофе рядом с автомобилем недостаточно, чтобы делать однозначный вывод об управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии.

    В мае этого года в Москве подгулявший мужчина находился рядом со своим автомобилем BMW, где его и заметили проезжавшие мимо сотрудники ГИБДД, сообщает 17 января «Право.ru». Водитель получил протокол, хотя и настаивал, что не управлял в тот момент машиной, инспектор ДПС в суде не стал отрицать, что не останавливал мужчину.

    Несмотря на это, суд в Митино оштрафовал мужчину на 30 тыс. рублей и лишил прав на 1,5 года. Второй кассационный суд общей юрисдикции поддержал это решение, водитель дошел до Верховного суда.

    Высший судебный орган учел обстоятельства дела и отменил прошлые постановления судов, прекратив производство по делу о нарушении.

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    Комментарии 12

    26615735017 Янв 2023 в 19:45
    Верховный суд свое решение огласил а дальше - истец может подать иски о возмещении ущерба к кому угодно из цепочки -это его право ! Пока мы услышали чем закончились истории с обжалованием решения Митинского мирового судьи (это даже не районный суд) …
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