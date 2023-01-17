Верховный суд вернул водительские права нетрезвому москвичу, который просто стоял рядом с машиной

Лишенному прав водителю, который, будучи подвыпившим, стоял рядом со своей машиной, пришлось доказывать свою правоту в Верховном суде. Тот в итоге принял его сторону. Верховный суд постановил, что находиться подшофе рядом с автомобилем недостаточно, чтобы делать однозначный вывод об управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии.



В мае этого года в Москве подгулявший мужчина находился рядом со своим автомобилем BMW, где его и заметили проезжавшие мимо сотрудники ГИБДД, сообщает 17 января «Право.ru». Водитель получил протокол, хотя и настаивал, что не управлял в тот момент машиной, инспектор ДПС в суде не стал отрицать, что не останавливал мужчину.