В Петербурге власти разрешили застроить территорию «Петрохолода» жильем

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство жилого комплекса на территории бывшего завода «Петрохолод» в Калининском районе. Это следует из документа, опубликованного на сайте службы.
Разрешение выдано ООО «Специализированный застройщик "Полюстровский 87"». По данным СМИ, юрлицо входит в ГК «ПСК». Документ был выдан на строительство на участке площадью 5,89 га.
Первая очередь подразумевает строительство пяти домов: два переменной этажности от 9 до 15 этажей (включая двухэтажный подземный паркинг) и еще два — 14 и 15 этажей, в которых также предусмотрена подземная автостоянка.
В общей сложности в этих домах будет 1930 квартир.
Разрешение действует до 5 сентября 2025 года.
О том, что застройкой территории «Петрохолода» займется ГК «ПСК», стало известно в конце 2021 года. Компания планирует построить на земле бывшего завода 125 тысяч квадратных метров жилья.