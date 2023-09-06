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    В Петербурге власти разрешили застроить территорию «Петрохолода» жильем

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    Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство жилого комплекса на территории бывшего завода «Петрохолод» в Калининском районе. Это следует из документа, опубликованного на сайте службы.

    Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга
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    Разрешение выдано ООО «Специализированный застройщик "Полюстровский 87"». По данным СМИ, юрлицо входит в ГК «ПСК». Документ был выдан на строительство на участке площадью 5,89 га.

    Первая очередь подразумевает строительство пяти домов: два переменной этажности от 9 до 15 этажей (включая двухэтажный подземный паркинг) и еще два — 14 и 15 этажей, в которых также предусмотрена подземная автостоянка.

    Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга
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    В общей сложности в этих домах будет 1930 квартир.

    Разрешение действует до 5 сентября 2025 года.

    О том, что застройкой территории «Петрохолода» займется ГК «ПСК», стало известно в конце 2021 года. Компания планирует построить на земле бывшего завода 125 тысяч квадратных метров жилья.

    Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга
    Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга

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