В Смольном рассказали, сколько рабочих не хватает петербургским заводам

Петербургским промышленным предприятиям не хватает 15–18 тысяч сотрудников. Об этом рассказал глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик в ходе нулевых чтений по проекту бюджета на 2024–2026 годы в Законодательном собрании 6 сентября.



По его словам, оценка произведена по итогам опроса базовых предприятий и экстраполяции их потребности на другие заводы.

Ранее дополнительная потребность петербургских предприятий в рабочих оценивалась в 20 тысяч человек. Дефицит особенно силен в машиностроении, оборонной сфере и радиоэлектронике.