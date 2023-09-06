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    В Смольном рассказали, сколько рабочих не хватает петербургским заводам

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    Петербургским промышленным предприятиям не хватает 15–18 тысяч сотрудников. Об этом рассказал глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик в ходе нулевых чтений по проекту бюджета на 2024–2026 годы в Законодательном собрании 6 сентября.

    По его словам, оценка произведена по итогам опроса базовых предприятий и экстраполяции их потребности на другие заводы.

    Ранее дополнительная потребность петербургских предприятий в рабочих оценивалась в 20 тысяч человек. Дефицит особенно силен в машиностроении, оборонной сфере и радиоэлектронике.

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